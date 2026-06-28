Ukrajinski sport zavijen je u crno nakon vesti da je na frontu poginuo talentovani dizač tegova Mihajlo Malkuš, jedan od najboljih mladih takmičara te zemlje u disciplini benč pres. Tužna vest brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije među ljubiteljima ovog sporta.

Malkuš je važio za jednog od najperspektivnijih ukrajinskih juniora u kategoriji do 59 kilograma. Tokom karijere osvojio je medalju na Svetskom juniorskom prvenstvu, dok je na Evropskom juniorskom prvenstvu stigao do zlatne medalje i titule šampiona.

Posebno će ostati upamćen po nastupu na Kupu Ukrajine u Kolomiji, gde je postavio državni rekord u benč presu podigavši impresivnih 190 kilograma, čime je još jednom potvrdio izuzetan potencijal i kvalitet.

Vest o njegovoj pogibiji saopštio je njegov rođak, a zatim ju je potvrdio i ukrajinski skeleton reprezentativac Vladislav Heraskevič. Malkuš je iza sebe ostavio značajne sportske rezultate uprkos mladosti.

I dalje nisu poznate sve okolnosti njegove smrti.