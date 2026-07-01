Fudbaleri Srbije su pre dva dana poraženi od selekcije Italije rezultatom 2:0 u meču prvog kola grupe B na EP (U19), dok je Ukrajina pobedila Hrvatsku sa 3:1.

Srbiju očekuje veoma važan meč sa Ukrajinom u borbi za plasman u polufinale EP i ujedno plasman na Mundijalito, koji se naredne godine održava u Azerbejdžanu i Uzbekistanu.

Utakmica između Srbije i Ukrajine biće odigrana sutra od 19 sati u Bangoru.

-Vrlo važna utakmica, možda i odlučujuća. Za nas u stručnom štabu važno je da se niko nije povredio i da su se momci oporavili za ovo kratko vreme između dva meča. S obzirom da smo gledali utakmicu između Ukrajine i Hrvatske, svesni smo da se radi o dobroj ekipi, koja je verovatno fizički najspremnija u grupi. Oni su najduže na okupu od svih selekcija. Očekuje nas zahtevna, odlučujuća utakmica. Presudno će biti da ono što budemo preneli igračima pokušaju da ostvare na terenu, da ne paniče u bilo kojoj situaciji i da budu svesni da igraju protiv jedne ekipe koja je veoma pokretljiva, što znači da će morati da odgovore na neke domaće zadatke koje ćemo im zadati - rekao je Petrić, preneo je zvanični sajt FSS.

Fudbaler Srbije Jovan Ćirić analizirao je utakmicu sa Italijom i istakao segmente u igri na kojima će biti usmerena posebna pažnja pred meč sa Ukrajinom.

-Zadovoljan sam igrom na prethodnom meču, mislim da smo kao tim zaslužili više. Trebalo je da damo gol u prvom poluvremenu, imali smo nekoliko ozbiljnih prilika. Šteta… Protiv Ukrajine moramo bolje da uđemo u meč, posebno u prvih desetak minuta, to je nešto što bih promenio u odnosu na meč sa Italijanima. Ostaje nam da ostanemo fokusirani i pružimo sto odsto u predstojećim utakmicama, ispratimo ostale međusobne susrete i nadamo se najboljem. Verujem da možemo da prođemo dalje - naveo je Ćirić.

Fudbalski reprezentativac Srbije Ahmed Hadžimujović naglasio je da nema lakih rivala na EP.

-Žao nam je zbog rezultata protiv Italije, imali smo svoje šanse za gol, koje nismo iskoristili. Utakmica je bila fizički zahtevna, posebno jer je prva na turniru. Imali smo incijativu, mogli da izjednačimo, ali kada to već nije bio slučaj, nemamo vremena da žalimo jer nas očekuje naredna utakmica. Moramo da gledamo ispred sebe, spremamo se za utakmicu sa Ukrajinom, koja je za nas najbitnija u ovom trenutku. Detaljnu analizu Ukrajinaca imali smo prethodnih dana. Stručni štab je bio na utakmici Ukrajine, kako bismo dobili što bolju sliku o njihovom timu i igri. Možda rezultat njihovog prvog meča jeste pomalo iznenađujući, ali na ovom turniru nema slabih ekipa, niko ovde nije došao slučajno - zaključio je Hadžimujović.