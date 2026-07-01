Kapiten engleske fudbalske reprezentacije Hari Kejn izjavio je večeras da je srećan zbog pobede protiv Demokratske Republike Kongo i istakao da je posle meča rekao saigračima da uživaju u plasmanu u osminu finala Svetskog prvenstva, preneli su britanski mediji.

Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u osminu finala SP, pošto je u Atlanti pobedila selekciju Demokratske Republike Kongo rezultatom 2:1.

Reprezentacija Demokratske Republike Kongo povela je u 7. minutu pogotkom Brajana Sipenge, a pobedu Engleskoj doneo je Kejn golovima u 75. i 86. minutu.

-Iskreno, ovo je neverovatan osećaj. Bila je ovo luda utakmica. Igrali smo protiv čvrste i organizovane ekipe. Posle prve pauze za osveženje podigli smo nivo igre. Njihov golman je imao nekoliko sjajnih odbrana, ali nastavili smo sa pritiskom i znali smo da će prilike da dođu - rekao je Kejn.

Kapiten engleske reprezentacije izjavio je da smatra da je njegov tim u napadu odigrao najbolji meč u dosadašnjem delu SP.

-Što se napada tiče, ovo je bila naša najbolja utakmica do sada. Sada se nalazimo u fazi turnira u kojoj pobede moraju da se izbore na teži način. Bitno je biti strpljiv na ovakvim utakmicama. Pritisak je veći, ali moramo da ostanemo verni sebi - dodao je Kejn.

On je otkrio šta je rekao saigračima posle plasmana u osminu finala SP.

-Rekao sam momcima da uživaju. Nekada kao engleski reprezentativci ne proslavimo uspeh onako kako bismo trebali. Prošli smo dalje, kao i sve druge reprezentacije, moramo da se radujemo. Imamo tim u kojem se stalno pojavljuju novi junaci. Teško je našim rivalima da svih 90 minuta igraju protiv nas - zaključio je Kejn.

Fudbaleri Engleske će u osmini finala SP igrati protiv Meksika. Ovaj duel je na programu 6. jula od dva sata u Meksiko Sitiju.