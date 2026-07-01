Fudbalski klub Totenhem u istom danu kada je prodao Luku Vuškovića za 60 miliona evra, odlučio je da potroši čak 220 miliona evra.

Prvo je završen transfer Mateusa Fernandesa iz Vest Hema za 100 miliona evra, a onda su od Njukasla kupili Sandra Tonalija za čak 120 miliona evropskih novčanica.

Ovo je apsolutni rekord kada je u pitanju kupovina nekog igrača od strane Totenhema koji nije štedeo na Italijanu.

Iako iza sebe nije imao blistavu sezonu, Tonali je ostvario transfer karijere, a Njukasl je uspeo i da zaradi duplo jer ga je pre tri godine platio 60 miliona Milanu.