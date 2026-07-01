Barbora Krejčikova pobedila je Miru Andrejevu u drugom kolu Vimbldona.

Spektakularna teniska predstava na Centralnom terenu Vimbldona trajala je oko dva i po sata i donela nam je pobedu Barbore Krejčikove nad Mirom Andrejevom.

Čehinja je savladala Ruskinju sa 2-1 u setovima, preciznije, bilo je 4:6, 7:5, 6:4 za Krejčikovu koja ide u treće kolo Vimbldona.

Barbora je 38. igračica sveta i bila je u podređenom položaju u odnosu na mladu Andrejevu, inače šampionku Rolan Garosa, koja je na WTA listi rangirana kao peta igračica planete.

Krejčikova u trećem kolu igra protiv Bartunkove, dok bi potom mogla da se sastane sa Muhovom i ukoliko to pobedi igrala bi sa Arinom Sabalenkom što je zaista "brutalan" žreb.