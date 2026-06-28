Iskusni poljski golgeter odlučio je da prihvati ponudu MLS kluba i nakon uspešne evropske karijere započne novo poglavlje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pregovori između dve strane trajali su prethodnih dana, a prema informacijama koje je ranije objavio poznati fudbalski insajder Fabricio Romano, Čikago Fajer je bio odlučan da dovede Levandovskog i ponudio mu ugovor na dve ili tri godine. Romano je takođe otkrio da je napadač otputovao u SAD kako bi obavio završne razgovore sa čelnicima kluba.

Dolazak Levandovskog predstavlja jedan od najvećih transfera u istoriji Čikago Fajera i još jedan dokaz da MLS nastavlja da privlači najveće svetske fudbalske zvezde. Poljski napadač iza sebe ostavlja impresivnu karijeru tokom koje je osvajao trofeje sa Borusijom Dortmund, Bajern Minhenom i Barselonom, uz veliki broj individualnih priznanja i više od 700 golova u seniorskoj karijeri.

U Čikagu očekuju da će upravo Levandovski biti lider ekipe i zaštitno lice kluba u narednim sezonama, dok navijači veruju da će njegovo iskustvo i golgeterski instinkt pomoći Fajeru u borbi za najveće domete u MLS ligi.