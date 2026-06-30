Poljski fudbaler Robert Levandovski potpisao je ugovor sa ekipom Čikago Fajera, saopštio je danas američki klub, koji se takmiči u MLS ligi.

U saopštenju se navodi da je Čikago potpisao ugovor sa Levandovskim do kraja sezone 2027/2028, koji stupa na snagu nakon finalizacije vize poljskog fudbalera i međunarodnog sertifikata o transferu.

- Dolazak Levandovskog pojačava našu ambiciju da se takmičimo za trofeje i podiže standarde kluba na visine dostojne ovog grada. Jedva čekamo da počnemo da sarađujemo sa njim i da Čikago vidi zašto se Levandovski nalazi među najpoštovanijim sportskim ikonama na svetu - izjavio je trener Čikaga Greg Berhalter.

Fudbaleri Čikaga se trenutno nalaze na trećem mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 26 bodova.

Levandovski (37) je prethodne četiri godine igrao za Barselonu, a pre toga je bio član Bajerna, Borusije Dortmund, Leha, Pruškova i Legije. On je za reprezentaciju Poljske odigrao 167 utakmica i postigao je 89 golova.

Poljski fudbaler bi za Čikago u MLS ligi mogao da debituje 17. jula na utakmici protiv Vankuvera.