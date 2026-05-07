Crvena zvezda već godinama dominira srpskim fudbalom i uporedno beleži zapažene rezultate na međunarodnoj sceni. To je klubu iz Ljutice Bogdana omogućilo da privuče zvučna imena, pa je tako letos Marko Arnautović obukao crveno-beli dres.

Šampion Srbije je, poput Partizana, prethodnih decenija imao mogućnost da angažuje neka od najvećih imena svetskog fudbala.

Bilo je tu igrača koji su na zalasku karijere, pa i onih koji su bili veliki talenti, ali su se kasnije afirmisali u najjačim evropskim ligama.

Robert Levandovski

Legendarna priča o ovom fantastičnom napadaču. Poljak je Zvezdi ponuđen 2006. kada je imao samo 18 godina. Hteo je Leva da pređe na "Marakanu", a o ovome je više puta govorio Mirko Poledica, a tadašnji čelnici Zvezde rekli su da im ne treba igrač koji nije prošao u Legiji. Kasnije je Levandovski rekao da je čuo za priču o Crvenoj zvezdi, ali da nikada nije dobio zvaničnu ponudu.

Vilson Palasios

U isto vreme je crveno-belima ponuđen i talentovani fudbaler iz Hondurasa. Zvezda je trebalo da plati obeštećenje u iznosu od 500.000 evra, ali je posao propao, a Palasio je kasnije igrao za Vigan i Totenhem, gde je izgradio veliku karijeru. Kasnije je nastupao i za Stouk.

Lukas Moura

Više od decenije prošlo je kako je Ivan Adžić, tadašnji sportski direktor Zvezde uz pomoć Ramba Petkovića otkrio Lukasa Mouru u Brazilu. Priča sa Mourom bila je ozbiljna, ali je Sao Paulo tražio mnogo novca. Umesto njega su crveno-beli doveli Vinisijusa Pašeka koji je na pripremama u Austriji slomio nogu i tako praktično okončao karijeru. Moura je kasnije otišao u PSŽ, a potom u Totenhem, sa kojim je 2019. godine igrao finale Lige šampiona u kom je poražen od Liverpula.

Raul

Legendarni španski napadač je posle duge i uspešne epizode u Real Madridu otišao u Šalke, za koji je nastupao od 2010. do 2012. godine. Po odlasku iz Gelzenkirhena je nuđen Zvezdi, ali sve ostalo samo na interesovanju. Raul je na kraju odabrao Katar i Ameriku, pa je tamo završio impresivnu karijeru.