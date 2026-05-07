Karlos Alkaraz neće po dobrom pamtiti sezonu na šljaci. Španski teniser je na turniru u Barseloni doživeo povredu zgloba desne ruke, zbog koje je morao da se povuče.

Potom je otkazao učešće na mastersu u Madridu, a da je situacija ozbiljna potvrdilo je to da je morao da odustane od Rolan Garosa. Navijači su strahovali da bi Karlitos mogao da propusti i Vimbldon, ali sada stižu informacije koje ohrabruju.

Španski novinar Anhel Garsija veruje nakon uvida u tretiranju povrede da bi Alkaraz mogao da zaigra i pre trećeg grend slema u sezoni.

- Ako će sa konzervativnim tretmanima, kao što znam da jesu, Karlos biti oporavljen i postati onaj stari, neka bude. Kada god se to desi. Nadam se, i rekao sam već ranije, da je to poruka koja će obradovati publiku. Mislim da Alkaraz, ne samo da će biti spreman za Vimbldon, nego će igrati i Kvins kao svoju pripremu. Drugim rečima, za nekih mesec, mesec i po, Karlos bi mogao da bdue ponovo na terenu - izjavio je Garsija.

Ostaje da se vidi kada će se Alkaraz zaista vratiti na teren, ali reči španskog novinara svakako ulivaju nadu njegovim navijačima.