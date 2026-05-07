Karlos Alkaraz neće po dobrom pamtiti sezonu na šljaci. Španski teniser je na turniru u Barseloni doživeo povredu zgloba desne ruke, zbog koje je morao da se povuče. 

Potom je otkazao učešće na mastersu u Madridu, a da je situacija ozbiljna potvrdilo je to da je morao da odustane od Rolan Garosa. Navijači su strahovali da bi Karlitos mogao da propusti i Vimbldon, ali sada stižu informacije koje ohrabruju.

Španski novinar Anhel Garsija veruje nakon uvida u tretiranju povrede da bi Alkaraz mogao da zaigra i pre trećeg grend slema u sezoni.

- Ako će sa konzervativnim tretmanima, kao što znam da jesu, Karlos biti oporavljen i postati onaj stari, neka bude. Kada god se to desi. Nadam se, i rekao sam već ranije, da je to poruka koja će obradovati publiku. Mislim da Alkaraz, ne samo da će biti spreman za Vimbldon, nego će igrati i Kvins kao svoju pripremu. Drugim rečima, za nekih mesec, mesec i po, Karlos bi mogao da bdue ponovo na terenu - izjavio je Garsija.

Ostaje da se vidi kada će se Alkaraz zaista vratiti na teren, ali reči španskog novinara svakako ulivaju nadu njegovim navijačima.
 
Podsetimo, Karlos je furiozno počeo sezonu, pošto je osvojio Australijan open i Dohu, ali je onda usledio pad. Nije se Španac proslavio u Indijan Velsu i Majamiju, a potom su usledili problemi sa povredom. Sve je to iskoristio Janik Siner i preoteo mu prvo mesto na ATP listi, a zbog odsustva glavnog konkurenta je veliki favorit i za titulu na Rolan Garosu.
 
 