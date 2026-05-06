U lepom i bogatom srpskom jeziku izraz „legao/legla na rudu“ rasprostranjen je među stočarima, ali može da se primeni u mnogim sferama života.

Prvobitno se koristio u momentima kada neposlušno i mlado govedo shvati da mu nema druge nego da zalegne u jaram (za koji je ruda zakačena) i tegli bez pogovora do kraja života. Fraza koja definiše trenutak u kome shvatiš da je svaki otpor stanju u kome se nalaziš uzaludan i da je stanje u kome se nalaziš konačno.

Može se reći da je do tog zaključka došla i uzbudljiva, otresita i atraktivna Nemica Sofija Tomala (36) koja je svašta preturila preko glave (i provukla kroz postelju) pre nego što se skrasila uz Aleksandra Zvereva (29).

Pratilja je poznatog tenisera, iako su se početkom godine pronele glasine da su raskinuli zbog njegovog neverstva. Međutim, veza između Zvereva i Tomale deluje jača nego ikad. To je potvrđeno njenim prisustvom na tribinama na BMW Openu u Minhenu, a na njegov 29. rođendan, stigla je čestitka:

-Hvala ti na ovih pet uzbudljivih zajedničkih godina - napisala je Sofija i potvrdila da ljubav cveta.

Inače, Sofija je „smrt“ za muškarce. Bila je od 2011. do 2015. u vezi sa kontroverznim pevačem grupe Ramštajn, Tilom Lindemanom.

Naredne godine iznenada se udala za Ole Andersa Olsena, profesionalno poznatog kao Endi Laplegua, norveškog pevača, poznatog kao osnivača i glavnog vokala fjučerpop benda „Icon of Coil“. Razvela se naredne godine, ali ni treći pokušaj s muzičarem (Gevin Rosdejl) nije uspeo, pa se prebacila na sport.

U martu 2019. godine počela je da se zabavlja s nemačkim golmanom Lorisom Karijusom (suprug Dilete Leote), a od 2021. Tomala je u vezi sa Zverevom.

Već otac

Zverevu je idol Federer, a ima ćerku Majlu, rođenu 2021. godine, sa bivšom devojkom Brendom Pateom, s kojom je postigao nagodbu u tužbi koju je podnela za očinstvo 2023.

Glumački geni

Sofija je nemačka glumica, model i TV voditeljka. Rođena je u Istočnom Berlinu, a gledajući gene, mogla se naslutiti uspešna karijera jer njeni roditelji su glumica Simon Tomala i glumac Andre Veters.

Od Sočija do Hamburga

Zverev je rođen u Hamburgu od ruskih roditelja Irine Zvereve i Aleksandra Mihajloviča Zvereva. Brat Miša stariji je 10 godina i bio je profesionalni teniser.

Roditelji su bili uspešni profesionalni teniseri u SSSR. Otac je bio rangiran kao 175. na svetu, dok je majka bila četvrta najbolje rangirana u Sovjetskom Savezu. Preselili su se iz Sočija u prestonicu da bi trenirali u CSKA iz Moskve. Sovjetska vlada je ograničavala igračima takmičenje van zemlje, pa je sa neizbežnim raspadom SSS Irina otišla u Nemačku, a suprug je bio trener. Dok su bili u Nemačkoj, ponuđeni su im poslovi instruktora tenisa i na kraju su se nastanili u toj zemlji.