Juventus već polako pali motore uoči leta, a u fokusu skauting službe, kada je u pitanju leva strana terena, sve ozbiljnije isplivava ime Sofijana El Karuanija. Kako prenosi Tutosport, levi bek Utrehta, rođen u Holandiji, ali reprezentativac Maroka, odigrao je sezonu koja ga je definitivno izbacila u prvi plan i skrenula pažnju više evropskih klubova. On je viđen kao naslednik Filipa Kostića.

Iako još nema punih 26 godina, El Karuani je ove sezone dobio kontinuitet i pretvorio ga u konkretne brojke u vidu čak 16 asistencija i tri gola na 46 odigranih utakmica. Uz to, ostavio je dobar utisak i u grupnoj fazi Lige Evrope, gde je pokazao da može da igra na višem nivou od onog na koji je ranije bio naviknut.

Filip Kostić je, praktično, već jednom nogom van Juventusa, pošto mu novi ugovor nije ponuđen, a postojeći ističe krajem juna. Srpski reprezentativac je ove sezone imao sporednu ulogu, ali je ipak uspeo da sakupi 23 nastupa i postigne tri gola, uz jednu asistenciju.