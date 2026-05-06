Federiko Valverde i Orelijan Čuameni su se žestoko sukobili na treningu, a tenzije u svlačionici dostižu vrhunac baš pred duel sa Barselonom koji može odlučiti titulu, navodi španska „Marca„.

-Sve je počelo posle jednog duela na treningu i faula koji je izazvao jednu od najnapetijih situacija viđenih u Valdebebasu poslednjih godina. Dvojica fudbalera su se unela jedan drugom u lice, gurala se i ušla u ozbiljan verbalni sukob koji se nastavio i u svlačionici. Neprijatan incident brzo se proširio trening-centrom Reala - piše novinar Huan Ignasio Garsija-Očoa.

Izveštaj Marke predočava da su podele unutar ekipe sve veće kako sezona odmiče.

-Što su šanse za osvajanje trofeja manje, to su tenzije među igračima izraženije - piše Garsija-Oćoa i ističe da pojedini igrači praktično više ne komuniciraju međusobno.

Navodi se da čak šestorica igrača iz prvog tima trenutno ne govori sa trenerom Alvarom Arbeloom, a na sve se nadovezao potvrđeni incident u kojem su učestvovali Antonio Ridiger i Alvaro Kareras.