Kilijan Mbape se našao u centru skandala. Dok traje proces oporavka od povrede, francuski as je odučio da ode na odmor do Italije, to je izvazvalo pravi gnev u "kraljevskom klubu".

Mbape je viđen kako uživa u društvu devojke Ester Eksposito u Italiji dok se njegovi saigrači spremaju za meč protiv Espanjola.

U Madrid se vratio neposredno pred sam početak utakmice u nedelju, a to je ono što su mu i najviše zamerili navijači.

Postoje spekulacije da situacija nije bajna ni unutar kluba.

Prema pisanju medija sa Pirineja, u svlačionici Reala su ogorčeni ponašanjem 27-godišnje zvezde.

Fudbaler je za to vreme ćutao, ali je njegov PR tim rešio da se oglasi i da odgovori na brojne optužbe.

Deo kritika zasnovan je na preuveličavanju činjenica koje se tiču perioda oporavka, a koji se sprovodi pod strogim nadzorom kluba.

Piše u saopštenju koje je objavio Fabricio Romano sa potpisom "kamp Kilijan Mbape".

Čak su se pojavile i neke bizarne teorije da je Mbape digao ruke od obaveza u klubu i da se fokusirao upotpunosti na Mundijal posle ispadanja Reala iz Lige šampiona.

To nema nikakve veze sa realnošću, niti sa posvećenošću i radom koji Kilijan svakodnevno ulaže za dobrobit tima.