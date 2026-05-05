Košarkaši Crvene zvezde spremaju se za početak plej-ofa ABA lige i mečeve protiv ekipe Cedevite Olimpije.

Na treningu crveno-belih pojavilo se dobro poznato lice i igrač koga su navijači možda i zaboravili usled povrede koju je zadobio još početkom sezone.

Radi se o Ajzei Kenanu koji je i dalje član crveno-belih, ali ove sezone nije odigrao nijedan zvaničan meč.

- Nakon oporavka od povrede zadobijene u pripremnom periodu, Ajzeja Kenan stigao je u Beograd kako bi bio uz svoj tim i pružio snažnu podršku saigračima u borbi za nove trofeje.