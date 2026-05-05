Čuveni portorikanski košarkaš Hoze Pikulin Ortiz preminuo je posle duge i teške borbe sa kancerom u 63. godini.

Pikulin je u istoriju košarke ušao već 1987. kao prvi Portorikanac izabran na NBA draftu od Jute. Te godine se ipak opredelio da igra za Saragosu, da bi sledeće pokazao da ima kvalitet i za elitnu košarkašku ligu planete. Ipak, Evropa ga je više privlačila, vratio se u Real, potom igrao za Barselonu, Andoru, Unikahu, Larisu, Iraklion, Aris, a pred kraj karijere vratio se i igrao u Venecueli i Portoriku. Sa solunskim ratnicima osvojio je Kup Koraća 1997, a u riznici ima i osam titula šampiona Portorika i jedan Venecuele.

Za reprezentaciju je igrao 23 godine, od 1983. do 2006. Učestvovao je na Olimpijskim igrama u Seulu, Barseloni, Atlanti i Atini, takođe je četiri puta bio učesnik Svetskih prvenstava. Sa Portorikom je osvojio zlato, tri srebra i bronzu na Prvenstvima Amerike, a bio je i šampion na šampionatu Centralne Amerike.

Oni nešto starije ljubitelji košarke sa naših prostora sigurno pamte pobedu Jugoslavije na Olimpijskim igrama u Atlanti upravo nad Portorikom kada je Ortiz ubacio 20 poena i imao 11 skokova.