Luka Stojanović je važio za velikog talenta. U Partizanu je bio jedan od glavnih igrača, bio je predvodnik generacije 2004, a ona... Prešao je u Crvenu zvezdu! Kad je trabalo da zablista krenuli su problemi.

-Tada kreću problemi sa povredama koji su trajali. Na jednom treningu sam povredio meniskus, i otišao na operaciju koja je bila baš loše iskustvo za mene. To je bilo u vreme korone, a ja sam primio samo jednu dozu leka protiv zgrušavanja krvi i otpušten sam kući sa ortozom, pri čemu mi je noga bila nepokretna skoro tri nedelje. Na kraju, kada nisam primio pomenuti lek (Fraxiparin), došlo je do tromboze. Usledio je dug i iscrpan oporavak koji je trajao godinu i po dana. Na svu sreću – danas ne osećam nikakve posledice zbog toga - rekao je za "Merdijan".

Govorio je i periodu u Zvezdi.

-Imao sam dobre trenere u Zvezdi… Izdvojio bih Nikolu Đurovića i Marka Neđića. Sa njima dvojicom sam najviše i radio. Takođe, kada je reč o fudbalerima, odskakali su tu Vladimir Lučić koji je sada u prvom timu Zvezde, takođe Stefan Leković, braća Mituljikić.

Priznaje da je iz ove perspektive bila greška to što nije produžio ugovor sa Zvezdom.

-Kada se sve to završilo, ideja je bila da me postepeno vraćaju u takmičarski ritam, te su me prebacili u omladince Grafičara. Meni je tog proleća isticao ugovor sa Zvezdom, i klub mi je ponudio produžetak. Kroz razgovor sa menadžerom, predstavljeno mi je da je za mene bolje da odem u Vršac i što pre uđem u seniorski fudbal. Tako da, odbio sam Zvezdu i pogrešio. Na Marakani su zaista uradili sve što je bilo u njihovoj moći da ostanem. Više puta su mi nudili ugovor, bili izuzetno korektni, ali eto.

Sanja da obuče dres Zvezde.

-Iskreno -voleo bih da se vratim u Zvezdu. Ipak, realan sam i hoću da idem korak po korak. Da bi došao do Zvezde, pa i reprezentacije – potrebno je da igram u Superligi, za početak. Eto, posle toga bih voleo da odem u Italiju. Bio sam 2021. godine blizu prelaska u Lacio. Tada sam kao kadet Zvezde imao poziv ljudi iz Italije. Menadžerska agencija koja radi sa klubom iz Rima je pozvala mog agenta u prestonicu Italije kako bi otkupila moj ugovor. Trebalo je sve da bude završeno, ali sam se potom povredio i pauzirao godinu i po dana. Ipak, verujem da se u fudbalu stvari dešavaju kada se najmanje nadaš - zaključio je Stojanović.