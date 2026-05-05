Momak koji je privukao pažnju mnogih evropskih klubova, ali je nedavno Hamburger uspeo da pobedi konkurenciju i za 1.500.000 evra ga potpiše, mogao bi da zaigra za Srbiju.

Andrej Vasiljević nalazi se na prekretnici između Mađarske i naše zemlje, a igra za kadete naših severnih komšija.

Otac Dušan bio je fudbaler, igrao i za srspke i mađarske klubove, dok je majka Crnogorka. Ipak, nedavno su obojica potvrdili da čekaju poziv Srbije.

FSS je krenuo u akciju i ovo bi bio ozbiljan posao s obzirom da se za Andreja već sada mnogo priča.