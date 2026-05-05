I dok će Hviča Kvarachelija u sredu od 21 čas biti glavni adut PSŽ-a, u utakmici polufinala Lige šampiona kada će gostovati minhenskom Bajernu, drugi članovi njegove porodice imaju – suprotne planove.

Naime, Hvičin mlađi brat – Tornike je već u Minhenu. Naime, momak od 16 godina je posle meča za prvi tim Dinamo Tbilisija dobio poziv Bavaraca da dođe u klub, kako bi se razgovaralo o potencijalnom prelasku.

Da li je to Bajernova taktika da omete glavnu zvezdu PSŽ-a ili zaista žele da dovedu Tornikea – ostaje da vidimo. U svakom slučaju, biće zanimljivo videti braću na suprotnim stranama.