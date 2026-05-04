Delovali su kao skaldan par, kao velika ljubav, ali... Izgleda da je sve to bila samo varka. Razvod je usledio, ali čini se da tek sad isplivavaju neki detalji koji su bili baš boli za Anu Ivanović.

Njihova romansa počela je 2014. godine u Njujorku, a venčanje iz snova održano je dve godine kasnije u Veneciji. Hotel "Aman", isto mesto gde su se venčali Džordž Kluni i Amal, bio je poprište raskošne ceremonije koju su krasile suze radosnice, Nina Badrić i svetski naslovi – Ana u belom, Bastijan u osmehu.

A onda, kolaps...



Prvi znaci da nešto "škripi" pojavili su se još 2022. godine. Dok je Ana čekala njihovo treće dete, Bastijan je radio kao komentator na Svetskom prvenstvu u Kataru – rame uz rame sa nemačkom voditeljkom Ester Sedlaček. Njihov odnos ispred kamera delovao je prijateljski, ali i više od toga – opušteno, zabavno, uz dozu „hemije“ koju je publika sve više komentarisala.

Tada je stigao i trenutak koji danas, iz ove perspektive, zvuči drugačije.



„Idemo zajedno na dvonedeljni odmor, zar ne?“ rekao je Bastijan Ester u direktnom prenosu.

To ju je iznenadilo.

„Da, naravno... ne, ne, ne! Uživaj sa porodicom,“ odgovorila je zbunjeno uz osmeh.



Od tada, sve je krenulo nizbrdo – barem javno. Ana se povlači iz medija, izostaju uobičajene porodične objave. Nema čestitki, nema zajedničkih trenutaka. Komšije u Beogradu tvrde da je Ana u prestonici s decom, dok je Bastijan uglavnom u Minhenu.

Na kraju je Švajni završio u vezi sa Bugarkom, brak se totalno raspao i sve je postalo javno... Ana nije davala nikakve izjave posle razvoda, čini se da je nastavila svoj živto. Nasmejana je, brine o deci i sve se više trudi da se vrati tenisu.

Bila je u Madridu na turniru, a očekuje se da bude i na Rolan Garosu. I Švajni je nastavio svoj posao, a zbog svega što je uradio dobio je jaku osudu javnosti u Nemačkoj.