Bila je Ana Ivanović prva na svetu, ima jedan veliki trofej, ali nije sve uvek bilo tako lagano. Profesionalni sport uvek nosi rizik. To je sve Ana Ivanović osetila na svojoj koži.

Ivanovićeva je tako otkrila da je 2015. godine na Australijan openu igrala sa polomljenim prstom na nozi.

-Završila sam 2014. godinu kao peta na svetu, narednu sam sezonu počela u Australiji, stigla do finala u Brizbejnu...Otišla u Melburn i dok sam izlazila iz kupatila slomila sam prst - rekla je Ivanovićeva i dodala:

- Bilo je toliko bolno, sva sam drhtala, a tri dana kasnije počinjao je turnir. Doktori su mi rekli: "Slušaj, sa prstom ne možeš da uradiš nista. Ne možemo da ga stavimo u gips..." Bio je i toliko otečen, i dan danas mi se desi da otiče. I ništa, rekli su mi uzmi analgetike protiv bolova. I tako sam ja igrala sa slomljenim prstom - zaključila je Ana.

Ana Ivanović ovih dana je u žiži javnosti zbog vesti o razvodu od Bastijana Švajnštajgera, koji je u međuvremenu uhvaćen i sa novom izabranicom na Majorki.

Ona se potpuno posvetila porodici, a prema objavama na društvenim mrežama deluje da je uspela da prođe težak period i da krene u novi život.





