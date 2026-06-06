Jedan od najboljih golmana Superlige Srbije, Balša Popović, nalazi se pred potpisom za Olimpijakos.

Član OFK Beograda, koji je pod ugovorom sa Crvenom zvezdom, imao je zapažene dve sezone između stativa, međutim, prema navodima iz Grčke – u planu je da bude druga opcija iza Konstantinosa Colakisa.

Interesovanje Atinjana nije od juče, pošto se još prošle godine pominjala priča oko eventualnog odlaska u Olimpijakos, ali je Popović ostao na Karaburmi i pomogao ekipi da izbori plej-of i bez problema ostane u društvu najboljih.

Podsetimo, Olimpijakos je zauzeo drugo mesto u prvenstvu i igraće kvalifikacije za Ligu šampiona, dok je Popović za Romantičare upisao 105 mečeva.