Mira Andrejeva je osvojila Rolan Garos. Mlada ruska teniserka je u finalu pobedila Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2:0 u setovima i tako došla do prve grend slem titule.

Odigrala je fantastičan turnir, stigla do najveće titule u karijeri, a današnjom pobedom je ispisala istoriju u Parizu.

Sa 19 godina i 38 dana, Andrejeva je postala najmlađa osvajačica Rolan Garosa od Monike Seleš iz 1992. godine, koja je tada imala 18 godina i 186 dana. Dostignuće vredno svake pohvale.

Osim toga, Andrejeva je izgubila samo 17 gemova u drugoj nedelji RG, što je treći najbolji učinak ikada, a tokom čitavog turnira, samo jedan set su uzele njene suparnice.

Dobila je 1.570 bodova, od ponedeljka će biti šesta teniserka sveta, što je napredak za dva mesta. Takođe, pripala joj je novčana nagrada od 2.800.000 evra.