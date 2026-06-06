Dugogodišnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić otkrio je za Košarkaški podkast sa Lukom i Kuzmom da je postojala opcija da pređe u Partizan.

– Često smo se viđali u Pioniru, gde smo pozdravljali jedan drugog i razmenjivali po koju reč. Veliki je gubitak kada neko ode na onaj svet, pogotovo posle duge bolesti. Dule je ostavio trag u srpskoj košarci, toliko igrača je napravio koji i dan-danas igraju na vrhunskom nivou i postižu velike i zapažene rezultate - rekao je Lazić i dodao.

– Nešto što sam načuo, nisam imao hrabrosti ni da pitam. Bila je priča 2010. ili 2011. godine da pređem u Partizan iz FMP-a. Dule je baš insistirao, ali je te godine otišao u CSKA. Nisam proveravao nigde ovo, da li bi se to desilo ili ne bi. Naravno, dogodila se druga stvar. Ceo život sam navijao za Crvenu zvezdu. Želja mi je bila da samo jednom obučem crveno-beli dres, a obukao sam ga malo više puta. Tako da, što se tiče te priče o Partizanu, nikada nećemo saznati - zaključio je Lazić.



Branko Lazić je jedan od najtrofeјniјih i naјdugovečniјih igrača u istoriјi KK Crvena zvezda, u koјoј јe stekao status klupske legende. Rođen 12. јanuara 1989. godine u Ljuboviјi, a prve košarkaške korake napravio јe u ekipi FMP-a odakle јe 2011. godine prešao u redove crveno-belih.