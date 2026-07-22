Lionel Mesi nije uspeo da donese Argentini drugu uzastopnu titulu šampiona sveta. "Gaučosi" su stali na poslednjem koraku i izgubili od Španije u finalu sa 1:0.

Po mnogima najbolji fudbaler svih vremena se našao u centru pažnje zbog incidenta u sudijskoj nadoknadi, kada je od sudije Slavka Vinčića tražio isključenje za Kukurelju, tvrdeći da je Španac prekršio "Vinisijusov zakon" o pokrivanju usta prilikom govora.

Zbog toga se oglasio čuveni novinar Pirs Morgan koji je žestoko kritikovao Mesija i to nazvao najnižim mogućim potezom.

- Pogledajte vi to ponašanje. Kukurelja mu prilazi, bukvalno samo dodiruje svoju usnu da mu pokaže da je njegov saigrač povređen nakon onog divljačkog starta Fernandeza. A šta radi Mesi? On, poput neke sitne razredne tužibabe, istog trenutka trči kod sudije i cinka ga! To je apsolutno odvratno - zagrmeo je Morgan.

Nije se na tome zaustavio.

- Toliko o tom 'Svetom Lionelu' u kojeg se svi kunete. Čitava planeta priča o tome kako je on krasan tip, uzor, ikona... Ali čim zagusti, vidimo njegovo pravo lice. Pokušao je da iznudi crveni karton za rivala na najpodliji način koji možete da zamislite. To nije šampionski, to je jadno - poručio je Pirs.

Legendarni engleski štoper Džon Teri je pokušao da stane u Mesijevu odbranu, navodeći da je u pitanju adrenalin i važnost finala, ali ga je Morgan momentalno sasekao:

- Džone, ne brani neodbranjivo. Da je ovo uradio Ronaldo, razapeli biste ga na krst do sutra ujutru! Mesi je večeras bio kolovođa ekipe koja se ponašala divljački, a on sam je pokazao da nema ni mrvu dostojanstva u porazu.