"U životu morate da budete hrabri, a život to na kraju nagradi" - Rodri.

Zasluženo je proglašen za MVP turnira, a nagrade su pokupili i saigrači Unai Simon i Kubarsi

U životu morate da budete hrabri, a život to na kraju nagradi - Rodri

Verovao je u Rodrija De la Fuente, na kraju se isplatilo. Dokazao je klasu, a na kraju je proglašen za najboljeg igrača svetskog prvenstva. Mesi je drugi, a Mbape treći.

Na Mundijalu je imao najviše uspešnih i progresivnih dodavanja kojima su probijane protivničke linije, najveći broj kontakata s loptom i bio među pet najboljih igrača po broju osvojenih lopti. I sve to posle izuzetno teške povrede zbog koje mu je karijera bila pod znakom pitanja.

- Želim svima da zahvalim. Ova grupa je neverovatna i mi smo prvaci sveta. Neverovatan je osećaj izgovoriti te reči. Ovo je bio najteži turnir u istoriji SP. Sa druge strane, bio je najbolji fudbaler svih vremena, a mi smo uspeli da oborimo sve rekorde - rekao je Rodri i dodao:

- To je tajna ove reprezentacije. Nije važno ko je sa druge strane, mi ćemo uvek igrati hrabro i napadački. U životu morate da budete hrabri, a život to na kraju nagradi.

Rodri se osvrnuo i na težak period kroz koji je prolazio zbog povrede.

- Želim da ljudi vide da igrač može da dotakne vrh, ali i da padne na samo dno. Ako naporno radite i verujete, život vam to na kraju vrati. Smatram da sam primer kako se prevazilaze teški trenuci. Mnogo je ljudi koji me ne poznaju lično, ali sam tokom svega osećao ogromnu podršku i ljubav ljudi u Španiji - zaključio je Rodri.

Uz rame velikanima

Rodri je ušao među 11 nedodirljivih fudbalera koji su uspeli da osvoje Ligu šampiona, Svetsko prvenstvo i Zlatnu loptu. Pored njega su to činili Mesi, Ronaldinjo, Kaka, Rivaldo, Zidan, Bekenbauer, Gerd Miler, Bobi Čarlton, Paolo Rosi i Dembele.

Dominacija crvene furije

Španci su dobili još dve individualne nagrade. Najbolji golman turnira je Unai Simon, koji je primio samo jedan gol i to od De Ketelara iz Belgije. Štoper Barselone Pau Kubarsi je najbolji mladi igrač Mundijala.

Sukob sa Otamendijem

Rodrijevo slavlje ostalo je u senci i žestokog okršaja licem u lice sa Otamendijem. Rodri je posle utakmice prišao argentinskom defanzivcu u nameri da se sportski pozdravi. Umesto rukovanja, dočekala ga je lavina optužbi besnog Otamendija.

- Celu nedelju si plakao. Ti i Laport, vas dvojica. To se ne radi, plakao si i kod novinara i kod sudija, prijatelju.

Rodri je ostao zatečen reakcijom bivšeg saigrača iz Mančester sitija, pa je sa iznenađenim izrazom lica konstantno ponavljao: „Zbog čega? Zbog čega?” „Šta sam ti ja skrivio?”, pre nego što se Argentinac okrenuo i otišao.

Pozadina sukoba krije se u izjavi Rodrija koji je pre finala diplomatski poručio da „ne treba nasedati na provokacije“, aludirajući na stil igre protivnika.