Avion sa novim svetskim šampionima sleteo je u 14.25 na madridski aerodrom, a pehar namenjen prvaku sveta izneo je kapiten Rodri Ernandes.

Delegaciju je predvodio selektor Luis de la Fuente, a reprezentativce je na pisti sačekao autobus sa natpisom "Čestitamo, šampioni", kojim su se uputili ka hotelu u Madridu, gde će se pripremiti za svečani doček.

Slavlje će početi u 17.30 prijemom kod španske kraljevske porodice u palati Sarsuela, nakon čega će reprezentacija otići u palatu Monkloa, gde će ih primiti premijer Španije Pedro Sančes.

Od 19 časova šampioni sveta krenuće u otvorenom autobusu u vožnju ulicama Madrida.

Ruta će voditi kroz centar grada, pored najpoznatijih znamenitosti, a završna proslava biće održana na čuvenom Trgu Sibeles, tradicionalnom mestu okupljanja navijača posle najvećih uspeha španskog sporta.

Ruta će voditi kroz centar grada, pored najpoznatijih znamenitosti, a završna proslava biće održana na čuvenom Trgu Sibeles, tradicionalnom mestu okupljanja navijača posle najvećih uspeha španskog sporta.