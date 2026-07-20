Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka sveta, pošto su večeras u finalu Mundijala savladali Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka.

Jedini gol postigao je Feran Tores u 106. minutu, posle akcije Lamine Jamala, centaršuta Pedra Pora i povratne lopte Nika Vilijamsa.

Argentinci ništa nisu pokazali tokom 120 minuta igre, a onda su odlučili da stupe na scenu po završetku finala.

Tako su počeli redom da se obračunavaju sa igračima Španije, šutiraju, guraju, udaraju...

Zaboravili su da su oni pre četiri godine podigli ovaj pehar. Zaboravili su kako se ponaša šampion i da ovakvim potezima nije mesto na utakmicama.

Ovako to bude kada ne znaš da gubiš...