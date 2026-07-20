Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka sveta, pošto su večeras u finalu Mundijala savladali Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka.

Prilično neobičan šampionat je završen, a ni finale nije preskočeno kada su u pitanju noviteti FIFA, odnosno Sjedinjenih Američkih Država kao domaćina koji je preuzeo primat u smislu organizatora, pa se Svetska kuća fudbala pitanja manje nego ikad pre.

Mnogo će se pričati o samoj regularnosti finala, pre svega jer je prekršeno pravilo o dužini poluvremena. Iako je FIFA obećavala da pauza neće trajati duže od 17 minuta ona je trajala 27. Nešto na šta fudbaleri nisu navikli jer bi se našli na terenu i pre 15. minuta.

Ovog puta morali su da se "hlade" u svlačionici čime je možda i sama regularnost dovedena u pitanje.