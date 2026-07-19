Stručni štab na njega ne računa, a Brazilac je u pregovorima sa potencijalnim klubovima.

Rodrigao nije licenciran za superligaško takmičenje u Zvezdi, kao ni Mahmadu Bađo i Daglas Ovusu.

Njih dvojica će na pozajmicu u OFK Beograd, kako bi imali utakmice do eventualnog odlaska u inostranstvo.

Sva trojica, međutim, treniraju i dalje na "Marakani", ali nisu licencirani.

Traje Zvezdin pokušaj da za Radrigaa izvuče i neko obeštećenje, ali to uopšte neće biti laka misija.

Dugo vremena je već uprava u potrazi za štoperom, ali se i dalje čeka pojačanje.

Od štopera Crvena zvezda ima Miloša Veljkovića, Strahinju Erakovića, Frenklina Učenu i Stefana Gudelja, kojeg Stanković nije ni uvrstio među kandidate za prvenstvenu premijeru.