Stručni štab na njega ne računa, a Brazilac je u pregovorima sa potencijalnim klubovima.
Rodrigao nije licenciran za superligaško takmičenje u Zvezdi, kao ni Mahmadu Bađo i Daglas Ovusu.
Njih dvojica će na pozajmicu u OFK Beograd, kako bi imali utakmice do eventualnog odlaska u inostranstvo.
Sva trojica, međutim, treniraju i dalje na "Marakani", ali nisu licencirani.
Traje Zvezdin pokušaj da za Radrigaa izvuče i neko obeštećenje, ali to uopšte neće biti laka misija.
Dugo vremena je već uprava u potrazi za štoperom, ali se i dalje čeka pojačanje.
Od štopera Crvena zvezda ima Miloša Veljkovića, Strahinju Erakovića, Frenklina Učenu i Stefana Gudelja, kojeg Stanković nije ni uvrstio među kandidate za prvenstvenu premijeru.
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