Jedan od najboljih igrača crveno-belih Rade Krunić je pre vremena i sa bolom napustio igru.

Rade Krunić izašao je sa terena u 62. minutu i u pratnji lekara se ka svlačionici.

Nije tajna da je Rade Krunić jedan od najvažnijih fudbalera u taktičkoj postavci Crvene zvezde.

Trener Dejan Stanković posle utakmice sa Mačvom bio je zabrinut kada je Rade Krunić u pitanju.

Kako prenosi "Kurir", Krunić će propustiti duel u Severnoj Irskoj, a potencijalno i revanš.

-Dobio je Krunić jak udarac i trener Stanković neće rizikovati sa njegovim igranjem u Severnoj Irskoj. Predstoji mu sedam do deset dana pauze, kako bi bio spreman za naredne utakmice u Superligi i kvalifikacijama za Ligu šampina - stoji u objavi "Kurira".

Sada je jasno da Rade Krunić neće biti u ponedeljak u avionu za Severnu Irsku, gde Crvenu zvezdu u utorak od 21.00 čas čeka prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, protiv tamošnjeg prvaka Larna.