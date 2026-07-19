Fudbaleri Španije i Argentine igraju finale Svetskog prvenstva, a FIFA je ponovo plasirala veliku laž vezanu za pauzu na poluvremenu.

Bilo je najpre najava da će ona trajati pola sata, a onda je FIFA objavila da će to biti 17 minuta. I, šta se desilo? Pa, najave nisu bile tačne.

Nastupi Madone sa Ronaldinjom i Ronaldom, BTS, Džastina Bibera i Šakire, zajedno sa kratkom pripremom i ponovnim izlaskom igrača na teren do početka drugog poluvremena trajali su 27 minuta!

Spektakl jeste napravljen, posebno su Šakira, ali i Madona sa legendama ukrali predstavu, ali FIFA je iz nekog razloga želela da ublaži vremensko trajanje svega... Nismo na ovo navikli kada je fudbal u pitanju.