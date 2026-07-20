Fudbalska reprezentacija Španije je novi šampion sveta, pošto je u finalu posle produžetaka pobedila Argentinu sa 1:0.

Čovek odluke je bio Feran Tores, koji je u 106. minutu postigao jedini gol na utakmci i tako doneo "furiji" drugu titulu svetskog prvaka.

Španija je na Mundijal stigla kao aktuelni prvak Evrope, nakon što je osvojila Evropsko prvenstvo 2024. godine, baš kao što je i pre 16 godina na svetski tron stigla sa kontinentalnom krunom osvojenom 2008.

Dakle, Španci su po drugi put objedinili evropsku i svetsku krunu i pokazali da im u ovom veku nema ravnih.