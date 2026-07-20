Ginisova knjiga rekorda saopštila je po okončanju Svetskog prvenstva da je Španija oborila čak četiri rekorda u pohodu ka osvajanju "zlatnog globusa".

Kako je saopšteno na zvaničnoj stranici Ginisove knjiga rekorda, Španija je imala najviše utakmica u istoriji SP bez primljenog gola - 7, primila je samo jedan gol na Mondijalu, oborivši sopstveni rekord iz 2010. godine kad je primila dva, produžila je niz nepobedivosti u svim takmičenjima na 38, a uz to je Luis de la Fuente sa 65 godina postao najstariji selektor koji je osvojio SP.

Španija je takođe uspela da ujedini evropsku i svetsku krunu, pošto je 2024. godine pokorila "stari kontinent". Popularna "crvena furija" je 2010. godine bila svetski šampion, a 2008. i 2012. evropski prvak.