Gaučosi su odigrali jednu jako slabu partiju, gde nisu ni imali prilike. Samo dan posle se oglasio i Lionel Mesi.

Najbolji fudbaler svih vremena, GOAT ovog sporta, pružio je sjajan turnir na Mundijalu, dok se sada i sam oglasio.

On je plakao posle finala, nije mogao da zadrži suze, dok njegovo saopštenje prenosimo u celosti.

- Bol je ogromna i biće potrebno vreme da ova rana zaceli. Ali se držim i svega dobrog… Utakmica koje smo preokrenuli, davanja maksimuma na utakmicama, mečeva koji će zauvek ostati u našim sećanjima, podrške cele zemlje koja nas je, zajedno sa trudom i zalaganjem ovog tima, dovela do toga da ponovo budemo među najboljima na svetu. Danas je teško u potpunosti sagledati ono što smo postigli, ali ova ekipa je stigla do dva uzastopna finala Svetskog prvenstva.

- Hvala vam od srca na svakoj čestitki i svakoj poruci. Još jednom smo uspeli da se ujedinimo kao zemlja i budemo zajedno, deleći ogroman ponos što smo Argentinci. Takođe želim da čestitam Španiji na osvojenoj tituli - rekao je Mesi.