Fudbalska reprezentacija Argentine nije uspela da odbrani titulu svetskog prvaka pošto je u finalu poražena od Španije posle produžetaka sa 1:0.

"Gaučosi" su odigrali očajan meč u Nju Džersiju i potpuno zasluženo su izgubili, a posle utakmice je došlo do nemilih scena.

Odmah po završetku utakmice došlo je do žestokog sukoba između fudbalera dve reprezentacije, a u centru pažnje našli su se Erik Garsija, Gavi i Leandro Paredes.

Verbalni obračun brzo je prerastao u fizički sukob. Igrači su razmenjivali uvrede i optužbe, a situacija je eskalirala u gužvu na terenu.

Prema dostupnim snimcima, Paredes je najpre udario Erika Garsiju, nakon čega je u sukobu sa argentinskim vezistom na travu pao i Gavi.

Sudija je posle završetka meča pokazao Paredesu crveni karton zbog njegovog učešća u incidentu.

Veći incident sprečili su saigrači i članovi stručnih štabova obe reprezentacije, koji su brzo ušli na teren i razdvojili zaraćene strane, čime je izbegnuta još ozbiljnija tuča nakon finala Svetskog prvenstva.