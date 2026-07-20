Izabranici selektora Dušana Alimpijevića nalaze se na trećem mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke, ali FIBA ističe da je borba za treću poziciju trenutno izuzetno neizvesna.

Naime, Srbiju i Francusku deli 0.6 bodova, pa bi već posle narednog kvalifikacionog prozora, koji je na programu u avgustu, moglo da dođe do promena.

Španija je napredovala i sada zauzima šesto mesto ispred Australije, zahvaljujući većem regionalnom faktoru koji FIBA primenjuje na evropske kvalifikacije, smatrajući da je konkurencija u Evropi kvalitetnija nego u Aziji.

Najveći napredak među deset najboljih ostvario je Brazil, koji je sa dve ubedljive gostujuće pobede u kvalifikacijama za Mundobasket stigao do devetog mesta i preskočio Litvaniju. Brazilci su sada na skoru 6-0 u američkim kvalifikacijama i prvi put posle gotovo deset godina nalaze se među deset najboljih reprezentacija sveta.

U Evropi je, pored Španije, napredovala i Letonija, koja se vratila na 12. poziciju zahvaljujući dobrim rezultatima u poslednjem kvalifikacionom prozoru.