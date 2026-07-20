Turski košarkaš Džedi Osman potpisao je za PAOK, saopštio je danas klub iz Soluna.



Kako je saopšteno, iskusni 31-godišnji krilni košarkaš je potpisao trogodišnji ugovor sa učesnikom Evrokupa.



Osman je prethodne dve sezone igrao za Panatinaikos.

Ambiciozni PAOK sa trenerom Andreom Trinkijerijem angažovao je evroligaško pojačanje, a prema pisanju grčkih medija, njegova plata biće 3 miliona evra po sezoni! Dakle, ugovor vredan 9 miliona dobio je turski krilni košarkaš.

- Draga porodico Panatinaikos, ovo nije oproštaj. Ovo je poruka zahvalnosti.

Neka putovanja postaju nezaboravna ne zbog toga koliko dugo traju, već zbog toga koliko duboko dirnu u srce. U protekle dve godine vaša neverovatna podrška me je uvek činila da se osećam kao kod kuće. Svako skandiranje, svaka poruka, svaka sekunda koju sam proveo na terenu značila je mnogo više zbog vas. Nosiću istinsku vezu koju smo izgradili zajedno sa mnom do kraja života.

Naravno, voleo bih da je ova priča mogla duže da traje. Ali samo moja želja nije mogla da promeni način na koji se završila. Ponekad vas život odvede stazama koje nikada niste zamišljali. Odlazim sa ogromnom zahvalnošću i uspomenama koje će uvek imati posebno mesto u mom srcu.

Bila mi je ogromna čast nositi ovaj dres. Želim da se zahvalim svojim saigračima, stručnom štabu i svima u klubu sa kojima sam delio istu strast i iste snove tokom ove poslednje dve godine. Proveo sam dve divne godine okružen divnim ljudima.

Neki oproštaji nisu pravi kraj. Nikada zaista ne ostavljate mesto koje vam je dotaklo srce. Hvala vam, Atino. Hvala, Panatinaikosu - napisao je Osman tokom dana u oproštajnoj poruci.

On je prošle sezone u Panatinaikosu u proseku imao 12,9 poena u Evroligi, te 11,2 u grčkom šampionatu, odnosno 18,4 u plej-ofu Superlige Grčke.