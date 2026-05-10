Navijači Crvene zvezde proslavili su juče na Marakani 40 godina prijateljstva sa pristalicama Olimpijakosa, a sada su crveno-beli iz Pireja uzvratili istom merom. U stvari, odužili su se sa kamatom i na spektakularan način pokazali koliko im znači bratstvo sa "delijama".

Sve se odigralo pred očima fudbalera PAOK-a, čiji navijači inače gaje dobre odnose sa beogradskim "grobarima", pristalicama najvećeg Zvezdinog rivala Partizana. A imali su i šta da vide. Ogromna šetalica preko cele severne tribine sa fenomenalno naslikanim grbom Beograda, Hramom Svetog Save i kalemegdanskim spomenikom Pobedniku, ogrnutog, naravno, šalom crveno-belih boja.

Olimpijakosu izmiče titula u Grčkoj jer gradski rival AEK trenutno igra u najboljoj formi, a derbi sa Solunjanima je u okviru trećeg kola plej-of faze tamošnjeg šampionata.