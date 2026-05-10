Prioritetni cilj "slepih miševa" jeste da obezbede opstanak, ka čemu su napravili veliki korak ovog popodneva na "San Mamesu".

Ali, vrlo lako bi moglo da se desi i da se umešaju u borbu za kvalifikacije za Ligu konferencije, jer je situacija na tabeli tako zgusnuta da je sve moguće u preostala tri kola.

Valensija sada ima 42 osvojena boda, pet više od 18-plasiranog Alavesa, prvog "ispod crte", ali i samo dva boda manje od sedmopasiranog Hetafea, koji je na sedmom mestu i poziciji koja vodi u Evropu.

Junak trijumfa tima sa "Mestalje" bio je Umar Sadik koji je u 72. minutu realizovao dobar napad, ali i "poništio" promašeni penal Uga Dura iz prvog poluvremena.

Veliki doprinos dao je i golman Stole Dimitievski, koji je izvanredno branio sve pokušaje domaćih igrača, koji su ostali na 44 osvojena boda i poziciji broj devet.