Fudbaleri Valensije pobedili su Đironu sa 2:1 u 33. kolu španske La Lige.
"Slepi miševi" su ovim trijumfom praktično izborili opstanak, a heroj je bio Umar Sadik. Nekadašnji napadač Partizana je postigao pobedonosni gol u 59. minutu za veliko slavlje na "Mestalji". To je Nigerijcu bio treći gol ove sezone.
Prethodno je Ladži Ramazani u 50. minutu pogodio za vođstvo svog tima.
Gosti se nisu predavali pošto je Žoel Roka u 63. minutu smanjio na 2:1.
Do kraja meča se rezultat nije menjao i Valensija je stigla do važne pobede.
