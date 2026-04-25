Fudbaleri Valensije pobedili su Đironu sa 2:1 u 33. kolu španske La Lige.

"Slepi miševi" su ovim trijumfom praktično izborili opstanak, a heroj je bio Umar Sadik. Nekadašnji napadač Partizana je postigao pobedonosni gol u 59. minutu za veliko slavlje na "Mestalji". To je Nigerijcu bio treći gol ove sezone.

Prethodno je Ladži Ramazani u 50. minutu pogodio za vođstvo svog tima.

Gosti se nisu predavali pošto je Žoel Roka u 63. minutu smanjio na 2:1.

Do kraja meča se rezultat nije menjao i Valensija je stigla do važne pobede.