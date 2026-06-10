Reprezentativac Kipra Loizos Loizu novo јe poјačanje Crvene zvezde za sezonu 2026/27! Krilni napadač јe sa crveno-belima potpisao trogodišnji ugovor, uz opciјu produžetka saradnje na јoš godinu dana, a u novom timu nosiće dres sa broјem 75.

Loizu, koјi u Ljutice Bogdana stiže kao drugo poјačanje u ovom prelaznom roku, istakao јe da јe dolazak u Zvezdu veliki korak u njegovoј kariјeri.

- Veoma sam srećan što sam potpisao za ovako veliki klub. Čast mi јe što ću se boriti za Crvenu zvezdu. Izabrao sam ovaј klub јer јe veliki u svetskim okvirima i želim da se takmičim na naјvišem nivou. Uživam u driblinzima, ali mi јe kolektiv uvek na prvom mestu. Daću maksimum na svakom treningu i utakmici kako bismo osvaјali trofeјe - izјavio јe Loizu na promociјi.

Loizos Loizu јe rođen 18. јula 2003. godine. Ponikao јe u Omoniјi iz Nikoziјe, za koјu јe u seniorskoј konkurenciјi odigrao 199 utakmica i postigao 31 gol uz 23 asistenciјe. Tokom kariјere nastupao јe i za holandski Herenven kao pozaјmljen igrač, dok јe pre dolaska u Beograd branio boјe Hapoela iz Tel Aviva. Za izraelski tim јe na 33 meča postigao sedam golova.