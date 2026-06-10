Golman Partizana Miloš Krunić potpisao je novi ugovor sa klubom iz Humske. Iskusni čuvar mreže će nositi crno-beli dres do 2028. godine.

- Omiljen među saigračima i navijačima, Krunić je u prethodnom periodu svojim radom, odnosom prema obavezama i posvećenošću zaslužio poverenje kluba. Produžetak saradnje predstavlja potvrdu zajedničke želje da i u narednim sezonama bude deo tima iz Humske. Kruniću želimo mnogo uspeha u nastavku karijere u Humskoj - stoji u saopštenju Partizana.

Krunić je uglavnom rezevrni golman u Partizanu. Karijeru je počeo u Zemunu, a kasnije je nastupao za Srem Jakovo, Rakovicu, Bežaniju, Voždovac, saudijski Hajer, pre nego što je stigao u Humsku.

Crno-beli su tako dan nakon promocije novog trenera Saše Ilića završili još jedan važan posao za sledeću sezonu.