Luka Vildoza bi uskoro trebalo da postane novi košarkaš Partizana.

Kako javljaju dobro obavešteni novinari Čema de Lukas i Aris Barkas, crno-beli su dogovorili sve detalje sa nekadašnjim igračem Crvene zvezde.

Tako će Argentinac postati prvi košarkaš koji je igrao za oba beogradska i oba atinska ljuta rivala jer je igrao i za Panatinaikos i za Olimpijakos, a i za Crvenu zvezdu pa sada dolazi u Partizan. Prošle sezone je nastupao za Virtus, gde je delio svlačionicu sa Alesandrom Pajolom koji je pre nekoliko dana potpisao za crno-bele, pa će Argentinac i Italijan biti saigrači i u Beogradu.

Za sada su u Partizan došli Kevarijus Hejs, Lamar Stivens, Alesandro Pajola i Nikola Tanasković, a očekuje se da u narednim danima zvanično budu predstavljeni Derek Vilis i Kajl Olmen.