Nejmar se našao na udaru u Brazilu. Propustio je trening Santosa zbog navode povrede, a onda je uhvaćen kako igra poker. Usledile su brojne kritike, ali je sada stigao odgovor 34-godišnjeg napadača.

Santos i Šapekoense su odigrali 2:2, a Nejmar je postigao oba gola za svoj tim. Prvi je dao u 36. minutu i odmah odlučio da odgovori onima koji su ga prozivali. Stavio je ruku na uvo i kao da im je rekao "da vas čujem sad", a onda je rukama imao gestikulaciju u stilu osobe koja deli karte.

Posle toga je otišao do korner zastavice, izvukao je i nije baš najjasnije šta je hteo sa tim, ali je brzo vratio. Nije dobio žuti karton zbog toga. Ali, dobio ga je u 76. minutu što znači da će propustiti naredni meč. U tim momentima je Šapekoense preko Marsinja i autogolom Žoaa Ananisa došao do preokreta. Ipak, ponovo je na scenu stupio Nejmar.

U 89. minutu dosuđen je penal za Sasntos, Nejmar je preuzeo odgovornost i pogodio. Tako je doneo bod svom timu.