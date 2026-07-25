Srpski fudbaler, Dušan Vlahović, slobodan je i dalje igrač posle isteka ugovora sa Juventusom.

Ipak, Srbin će možda samo promeniti klub, ali ostati u Italiji.

Naime, kako "Tutosport" prenosi, Vlahović je zainteresovan da dovede u svoje redove srpskog reprezentativca.

Traži se u Napolju konkurencija za Rasmusa Hojlunda, jer jer gotovo sigurno da Romelu Lukaku neće ostati u klubu, zato što ne želi da bude rezerva.

Kako navode italijanski mediji, Vlahović se i te kako dobro uklapa u planove trenera Alegrija.

Đovani Mana je već razgovarao sa predstavnicima srpskog fudbala uz dogovor da ponovo stupe u kontakt ukoliko srpski fudbaler ne pronađe uskoro novi klub.

Sada je došlo do tog novog kontakta.

Ukoliko Lukaku i Luka ne napuste Napoli, Vlahović će sigurno postati jedan od glavnih kandidata da pojača klub i u napadu bude partner Rasmusu Hojlundu.

Podsećanja radi, Bešiktaš mu je ponudio ugovor na tri godine, a tu bi zarađivao 10.000.000 evra uz bonuse, ali sigurno je da Srbin želi da ostane u jednoj od liga petica.