Dušan Vlahović je od prvog jula slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa Juventusom. Još uvek se ne zna gde će srpski napadač nastaviti karijeru, a trenutno je najkonkretniji Bešiktaš.

Prema pisanju italijanskih i turskih medija, trener crno-belih iz Istanbula Vinćenco Italijano i dalje veruje da može da ubedi Vlahovića da prihvati ponudu kluba.

Bešiktaš je, navodno, spremio ugovor vredan osam miliona evra po sezoni, uz dodatne bonuse, ali to nije jedini adut u pregovorima.

Turski velikan pregovara sa Mohamedom Salahom koji je posle devet godina napustio Liverpul. Egipćaninu je ponuđen ugovor vredan 10 miliona evra po sezoni, uz bonuse.

Prema navodima turskog novinara Jagiza Sabundžuoglua, posao još nije zaključen zbog provizije koju traži Salahov agent. Prvobitni zahtev iznosio je 7,5 miliona evra, ali je u međuvremenu smanjen, pa se očekuje da dogovor uskoro bude postignut.

U Bešiktašu veruju da bi igranje sa Salahom mogao da bude jedan od ključnih razloga zbog kojih bi se Vlahović preselio u Istanbul.