Luka Milivojević je trenutno bez kluba pošto je završio epizodu u Ujedinjenim Arapsim Emirtatima. Bivši reprezentativac Srbije je slobodan igrač, a u podkastu “Wish&Go” se dotakao i eventualnog povratka u srpski fudbal.

Iskusni vezista je upitan da li je bilo neke priče o povratku u Crvenu zvezdu.

“Jeste, ali pre tri godine… Tada sam razgovarao sa Terzićem i to je to. U ovom trenutku, ne vidim sebe u Zvezdi, ali ne znam ni da li sam ja njima interesantan. Imam neke svoje porodične planove” rekao je Luka.

Milivojević je u Zvezdu došao pre skoro 15 godina, a sada se prisetio reči pokojnog oca, koji mu je rekao:

“Želim ti da ostaneš tu zauvek”.

Ipak, to se za sada nije desilo. Milivojević je kasnije nastupao za Anderleht, Olimpijakos, Kristal Palas...

Ostaje da se vidi gde će nastaviti karijeru.