Luka Milivojević je trenutno bez kluba pošto je završio epizodu u Ujedinjenim Arapsim Emirtatima. Bivši reprezentativac Srbije je slobodan igrač, a u podkastu “Wish&Go” se dotakao i eventualnog povratka u srpski fudbal.
Iskusni vezista je upitan da li je bilo neke priče o povratku u Crvenu zvezdu.
“Jeste, ali pre tri godine… Tada sam razgovarao sa Terzićem i to je to. U ovom trenutku, ne vidim sebe u Zvezdi, ali ne znam ni da li sam ja njima interesantan. Imam neke svoje porodične planove” rekao je Luka.
Milivojević je u Zvezdu došao pre skoro 15 godina, a sada se prisetio reči pokojnog oca, koji mu je rekao:
“Želim ti da ostaneš tu zauvek”.
Ipak, to se za sada nije desilo. Milivojević je kasnije nastupao za Anderleht, Olimpijakos, Kristal Palas...
Ostaje da se vidi gde će nastaviti karijeru.
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