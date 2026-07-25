Prva utakmica drugog kola odigraće se danas od 17.30 časova u Nišu, kada će se sastati Radnički i Čukarički.

OFK Beograd će od 20 sati dočekati Radnik, a u isto vreme IMT i Zemun će igrati u Loznici.

Zvezda će sutra od 19 časova ugostiti Vojvodinu u derbiju drugog kola Superlige Srbije.

Mladost će od 20.30 časova dočekati Novi Pazar, a poslednja utakmica drugog kola igraće se od 21 sat u Šapcu između Mačve i Partizana.

Duel između Radničkog iz Kragujevca i Železničara odložen je zbog obaveza pančevačkog kluba u evropskim takmičenjima.