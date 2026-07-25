Iz Francuske nam stiže neverovatna vest. Rođer Rikor se posle 17 godina vratio na mesto sportskog direktora Nice i uveo meru koja do sada nije viđena.

Naime, on je u dogovoru sa trenerom Olivijeom Pantalonijem uveo novu disciplinu. Igrači sada moraju da se prijave po dolasku, svi zajedno ručaju, a zabranjeno im je da govore engleski kako bi svaki član tima savladao osnove francuskog jezika. Pored toga, Rikor svakog jutra organizuje individualne razgovore sa igračima, počevši od najiskusnijih.

- Ne volim velike najave, ali ako želimo promenu, moramo da počnemo od mentaliteta - izjavio je Rikor.

On je naveo da su ove mere, poput obaveznog prijavljivanja, zajedničkih obroka i zabrane engleskog jezika, ključne za izgradnju novog duha u ekipi.