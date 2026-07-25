Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 19 časova dočekuju Vojvodinu u derbiju drugog kola Superlige Srbije.

Svi navijači koji dođu na stadion "Rajko Mitić" će imati priliku da obezbede ulaznicu za revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna.

Crveno-beli će u sredu 29. jula od 20 časova dočekati ekipu iz Severne Irske u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Karte za ovaj susret već su u onlajn prodaji, a svi zvezdaši svoje mesto mogu osigurati i kupovinim ulaznica na blagajnama stadiona.

Prodaja na blagajnama za meč sa Larnom vršiće se u nedelju od 12 do 19 časova, u ponedeljak i utorak od 10 do 18 časova, kao i na sam dan utakmice od 12 časova pa sve do početka meča.

Cene karata za meč sa Larnom:

Sever - 600 dinara

Istok - 1.000 dinara

Zapad - 1.200 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ - 2.400 dinara